Roma | il prof Antonio Negro muore durante la lezione in classe | «Non mi sento bene» e crolla a terra Studenti sotto choc

Malore in classe durante la lezione al liceo, morto professore 59enne: Un malore improvviso mentre stava svolgendo una lezione in classe in un liceo Romano, si è rivelato fatale. È morto così, secondo le prime ricostruzioni, il professore ...quotidianodipuglia

Roma, prof ha una relazione con uno studente: indagato per abusi. Avrebbe convinto il ragazzo di essere omosessuale: In un caso, però, almeno secondo la Procura di Roma, si sarebbe spinto troppo oltre con uno dei suoi allievi, di 18 anni. Approfittando della condizione di fragilità estrema del ragazzo, l’insegnante, ...ilgazzettino

professore si sente male a scuola, si accascia e muore: Ha accusato un malore improvviso durante una lezione ed è morto. Antonio Negro, 59 anni, per tutti Tonio, docente del liceo "Eliano Luzzatti" di Palestrina (Roma), ha perso la vita venerdì 23 febbraio ...today