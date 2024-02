Roma, Llorente a riposo mentre Abraham scalpita

Non è ancora il momento. La Roma aspetta Tammy Abraham , ma non ha nessuna intenzione di affrettare i tempi . La lesione del legamento... (calciomercato)

Tengono banco gli Infortunati in casa Roma . De Rossi potrebbe riabbracciare Smalling già in vista della sfida di Europa League contro il Feyenoord. Il ... (serieanews)

Mancano poche settimane al rientro in campo di Abraham , reduce da un infortunio lungo otto mesi. Ma questa potrebbe essere la sua ultima stagione in ... (fanpage)

Roma, Abraham scalpita: il rientro è sempre più vicino: Tammy Abraham smania dalla voglia di tornare a giocare. Il centravanti inglese è fermo dallo scorso giugno per un grave infortunio al ginocchio e anche ieri non.calciomercato

Roma, il Toro dopo il passaggio in Europa League: i giallorossi sono in salute: Roma e De Rossi: bilancio positivo Più che buona la striscia ... Per il resto Daniele De Rossi può contare sulla rosa al completo, tolto il lungodegente Abraham con il rientro previsto a fine marzo ...toronews

Torino, infortunio al bicipite femorale destro per Tameze: out contro la Roma: Assenza importante per il Torino di Juric in vista della gara contro la Roma: il tecnico dei granata dovrà fare a meno di Tameze.siamolaroma