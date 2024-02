Rogo al terzo piano e il solaio è pericolante. Alloggio inagibile

(Di sabato 24 febbraio 2024) Porzioni d’intonaco staccate e piastrelle spaccate dal calore. Il giorno dopo l’incendio che l’altra notte si è sviluppato in un appartamento aldel condominio al civico 15 di via Don Alfredo Cremasconi, l’. Le fiamme sono divampate attorno alle 4 per cause in via d’accertamento e hanno interessato in particolare l’ingresso. Nella zona residenziale sono arrivati i vigili del fuoco di Sant’Angelo Lodigiano e di Lodi. Nell’appartamento al momento delsi trovava il proprietario che, affidato alle cure del personale sanitario del 118, ha rifiutato di essere ricoverato in ospedale. È rimasto a controllare le fiamme che avvolgevano la stanza d’accesso e che i pompieri hanno domato sotto l’occhio attento di tutto il vicinato, svegliato dalle sirene, e ha osservato con ...