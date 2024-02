Roccotelli | “Spalletti via perché in palese disaccordo con ADL Su Cagliari-Napoli…”

Roccotelli: 'Spalletti via perché in disaccordo con ADL. Cagliari-Napoli finirà così'

(Di sabato 24 febbraio 2024) Le dichiarazioni dell’ex calciatorerivelano i dissensi die De Laurentiis e anticipano il pronostico per-Napoli. In una recente intervista esclusiva rilasciata a Area di Rigore su Telecaprievent, l’ex calciatore del, Giovanni, ha gettato luce su alcune dinamiche interne al Napoli, indicando la possibile ragione dietro l’addio di Luciano. “Le ragioni della stagione balorda del Napoli? Io credo siano da ricondurre ai cambiamenti accaduti in estate. Penso ad esempio all’addio di Luciano, il condottiero della compagine azzurra. Non lo diranno mai, ma sono convinto che il toscano sia andato viaincon Aurelio De Laurentiis,” ha ...

Roccotelli: "Spalletti via perché in disaccordo con ADL. Cagliari-Napoli finirà così": Giovanni Roccotelli, ex calciatore del Cagliari, ha parlato ai microfoni della trasmissione Area di Rigore, programma in onda su Telecaprievent. areanapoli