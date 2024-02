Roberto Vannacci | inchiesta per peculato e truffa | Procura militare indaga sull’incarico a Mosca

Il generale Vannacci sotto inchiesta per peculato e truffa: «Feste, cene e spese per la famiglia e la Bmw in Russia»

(Di sabato 24 febbraio 2024) L’ispezione ministeriale, eseguita per ordine dello Stato maggiore della Difesa, nei confronti del generalesi è conclusa con almeno tre contestazioni. Le verifiche hanno riguardato l’incarico di addettoricoperto dall’autore del libro Il mondo al contrario. La relazione è già passata alla magistratura e laha deciso di procedere per. Nell’informativa si parla di “criticità, anomalie e danni erariali nelle autocertificazioni e richieste di rimborso depositate”. Gli ispettori sostengono che l’autorità giudiziaria deve valutare quanto emerso dall’ispezione. Secondo il Corriere della Sera il generaleto ...

