Roberto Vannacci è indagato per truffa e peculato dalla Procura militare di Roma Il generale | “Non commento ispezioni di servizio”

Secondo il Corriere della Sera il generale Roberto Vannacci è indagato per truffa e peculato

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il, tra i protagonisti delle cronache estive del 2023, èper. L’inchiesta, riportata dal Corriere della Sera, riguarda il periodo di permanenza dell’ufficiale a Mosca quando era rappresentante della Difesa in Russia. “L’inchiesta su di me? L’ho letta stamattina e nondi”, ha dichiarato a caldo ilall’agenzia di stampa Adnkronos. Tutto è cominciato con un’ispezione del ministero della Difesa, che ha già trasmesso la relazione dialladi. L’indagine ruota attorno ...

Non molla Roberto Vannacci . Dopo il discusso successo del libro omofobo e razzista Il mondo al contrario, si è cimentato in una seconda impresa letteraria. A ... (open.online)

ROMA – Roberto Vannacci (foto) si appresta a tornare in tutte le librerie con “Il coraggio vince” , la sua autobiografia che uscirà il prossimo 12 marzo per la ... (lopinionista)

Vannacci nei guai, è indagato dalla Procura militare per peculato e truffa: Vannacci nei guai, è indagato per peculato e truffa al tempo di quando ricopriva l'incarico di addetto militare a Mosca Dopo il clamore mediatico, per il generale Roberto Vannacci arrivano i guai. lanotiziagiornale

Vannacci indagato per truffa e peculato, le contestazioni sul periodo a Mosca: «Falsi rimborsi e indennità non dovute»: Roberto Vannacci è indagato per peculato e truffa dalla Procura militare. Le contestazioni si riferiscono al periodo in cui il generale ha ricoperto l'incarico di addetto militare a Mosca, da febbraio ... quotidianodipuglia

Vannacci indagato per peculato e truffa. Il generale: "Non commento ispezioni di servizio": Tra le accuse 'falsi rimborsi e indennità non dovute' durante l'incarico a Mosca. La replica: 'Non commento ispezioni di servizio' ... adnkronos