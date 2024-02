RISULTATI | TNA No Surrender 2024

TNA: Card finale di No Surrender 2024

(Di sabato 24 febbraio 2024) TNA Wrestling ha celebrato ieri una nuova edizione dell’evento Nopresso l’arena Alario Center nella città di Westwego, Louisiana. L’evento è stato trasmesso in diretta per gli abbonati alle piattaforme FITE TV e TNA Plus e per gli IMPACT Ultimate Insiders su YouTube.TNA NoCountdown to NoThe Rascalz (Trey Miguel e Zachary Wentz) hanno sconfitto Mike Bailey e Trent Seven per sottomissione. The System (Eddie Edwards e Brian Myers) (con Alisha Edwards) hanno sconfitto KUSHIDA e Kevin Knight per schienamento dopo aver eseguito il Boston Knee Party di Edwards su Knight. NoEric Young ha sconfitto Frankie Kazarian per schienamento conquistando così un’opportunità titolata per il Titolo Mondiale di TNA a ...