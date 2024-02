Rio Open 2024, Vavassori-Bolelli si fermano in semifinale

(Di sabato 24 febbraio 2024) Rio de Janeiro, 24 febbraio– SiinSimonee Andreaal Rio. Gli Azzurri hanno ceduto 2-6 6-3 10-6, in un’ora e 36 minuti di partita, al colombiano Nicolas Barrientos e al brasiliano Rafael Matos, che hanno recuperato un set ed un break di svantaggio. Come riporta supertennistv.it ‘Con i punti di Rioconsolidano la seconda posizione nella Race to Turin live con 1.630 punti: davanti a loro solo l’indiano Rohan Bopanna e l’australiano Matthew Ebden (2.150 punti – questa settimana non hanno giocato), che li hanno battuti quest’anno, in finale all’Australian. In questo avvio di stagione i due azzurri hanno giocato tre tornei con una vittoria ...