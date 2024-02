Rilanciare il ruolo della società civile: il progetto collettivo “Piano B” diventa un libro - Ildenaro.it

(Di sabato 24 febbraio 2024) TESTO di Leonardo Becchetti, Marco Bentivogli, Luigino Bruni, Marta Cartabia, Carla Collicelli, Chiara Giaccardi, Enrico Giovannini, Elena Granata, Luca Jahier, Mauro Magatti, Ugo Morelli, Alessandro Rosina, Roberto Rossini, Paolo Venturi, Giorgio Vittadini) – Donzelli Editore “Non un partito, ma uno «spartito», un manifesto perilpolitico, grande ricchezza del nostro Paese. Si presenta cosìB. Uno spartito per rigenerare l’Italia, il saggio a più voci che Donzelli Editore manda nelle librerie il 23 febbraio. Ilsegna un nuova tappa nel percorso di “B”, un’iniziativa lanciata la scorsa estate al Meeting di Rimini e promossa da 15 personalità (Leonardo Becchetti, Marco Bentivogli, Luigino Bruni, ...

