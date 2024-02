Riforme: martedì ‘maratona oratoria’ su premierato ‘non facciamolo ‘strano”

(Di sabato 24 febbraio 2024) Roma, 24 feb. (Adnkronos) -27 febbraio, dalle ore 10 alle 13,30 si terrà a Roma, al Teatro Sala Umberto in via della Mercede, 50 la “: non', la terza via del modello neo-parlamentare” promossa dalla fondazione Magna Carta e dalle associazioni LibertàEguale e IoCambio. Previsti, tra gli interventi dei promotori: Alessandro Barbano, PiaLuisa Bianco, Marco Bentivogli, Giuseppe Calderisi, Sabino Cassese, Elisabetta Catelani, Stefano Ceccanti, Francesco Clementi, Natale D'Amico, Franco Debenedetti, Giuseppe de Vergottini, Nicola Drago, Mario Esposito, Carlo Fusaro, Pietro Ichino, Claudia Mancina, Enrico Morando, Giovanni Orsina, Angelo Panebianco, Claudio Petruccioli, Antonio Polito, Francesco Posteraro, Gaetano Quagliariello, Umberto ...