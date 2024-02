Riforma Pensioni 2024 l’editoriale | Governo se ci sei batti un colpo

Riforma Pensioni, Il Governo ha deluso le aspettative per il 2024

(Di sabato 24 febbraio 2024) Calma piatta sul fronte. Sono passate altre due settimane dall’ultimo editoriale e nulla è successo. Nessuna convocazione giunta alle parti sociali, nessun convegno per parlare di previdenza, nessuna dichiarazione da parte dei politici della maggioranza. Tutte le forze politiche sono impegnate sul fronte elettorale per le prossime elezioni in Sardegna e poi quelle in Abruzzo. Tutti sono già in campagna elettorale in vista delle elezioni europee di giugno e perennemente assistiamo a scontri in TV e sui giornali con le solite divisioni e le consuete polemiche. Sono passati due mesi e questoche a parole avrebbe dovuto essere l’anno dellaprevidenziale, dopo i rinvii degli anni scorsi, è ancora ai nastri di partenza., ultime novità: tutto ...

Circa 31.000 lavoratori del settore educativo sono in procinto di andare in pensione il prossimo 1° settembre. Questo dato, comunicato ai rappresentanti ... (pensionipertutti)

Pensione anticipata a 61 anni e mezzo con Quota 97,6: requisiti e come fare domanda: L'Inps ha pubblicato le istruzioni per ottenere la pensione anticipata a 61 anni e 7 mesi e 35 di contributi (la cosiddetta Quota 96,7) il prossimo anno. Riguarda i lavoratori usuranti ...ilmessaggero

Un marzo più ricco per i pensionati: ecco aumenti e arretrati: Soldi in più - massimo 20 euro - in arrivo sulle Pensioni di marzo per via della nuova IRPEF: i calcoli da fare.investireoggi

La pensione sarà sempre più magra. Il guaio è che anche quella di scorta non funziona: Oppure, come ha sostenuto qualcuno, per il motivo esattamente opposto. Forse però, per il bene del sistema dei fondi pensione, questa Riforma dovrebbe essere riesumata e riadattata a nuovo contesto.huffingtonpost