Ricusati tre giudici: "Sentenza già scritta senza la discussione". E i penalisti insorgono

(Di sabato 24 febbraio 2024) Firenze, 24 febbraio 2024 – Il pubblico ministero non aveva ancora pronunciato le sue conclusioni. Il difensore dell’imputato non aveva ancora esposto la sua arringa. Ma iavevano già deciso, prima di aver ascoltato le parti e prima dell’ingresso in camera di consiglio: l’imputato è colpevole. Cinque anni e mezzo, la pena. Questo stabiliva il dispositivo dellache l’avvocato Filippo Viggiano, legale dell’imputato, un marocchino accusato di maltrattamenti in famiglia, ha trovato, nonsorpresa, nel fascicolo del dibattimento. Sorpresa perché, il giorno del “ritrovamento“, cioè lo scorso 14 febbraio, il processo era tutt’altro che concluso: in quella data, si sarebbe dovuta celebrare la, con le conclusioni del pubblico ministero (che può chiedere la condanna, ma anche l’assoluzione ...