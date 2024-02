Retorbido, tre centenarie festeggiate nella rsa da record

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 febbraio 2024), 24 febbraio 2024 – E’ una struttura dala rsa “Le Torri” perché i suoi ospiti sono particolarmente longevi e molti di loro arrivano all’ambizioso traguardo che li porta a spegnere 100 candeline. O vanno anche oltre come accaduto ieri a Giuseppina Percivalle, classe 1923, che ha festeggiato il suo compleanno insieme a Emma Rossi, nata a Milano 99 anni fa e a Maria Giuseppina Repossi che ha compiuto 97 anni. Tre traguardi importanti che la struttura ha deciso di celebrare con un piccolo momento di festa in compagnia degli altri ospiti alcuni dei quali presto saranno centenari, degli operatori Korian che li seguono e naturalmente i familiari delle anziane.Nata a Borgo Priolo e figlia di agricoltori, Giuseppina non ha mai dimenticato la guerra, le sirene che suonavano a tutte le ore del giorno e i bombardamenti di un cacciabombardiere ...