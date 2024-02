Resa dei conti nel Partito democratico | Bonaccini alza il tiro Per il governatore la battaglia sul terzo mandato continua

Il “Barone” prepara la resa dei conti

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ci vuole un discreto coraggio a dire come fa la leader del Pd, Elly Schlein, che ilspacca il centrodestra. Già, perché se questo è senz’altro vero è altrettanto vero che la questione delspacca anche il Pd. L’emendamento della Lega sulper i governatori è stato, infatti, bocciato in commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama anche con il voto contrario del Pd. Ma subito dopo, la minoranza interna al Pd, ha palesato il suo “forte disappunto” per come ha votato il. Dopo mesi di botta e risposta fra sindaci e governatori Pd (che chiedono il) e Schlein (che frena), èa cielo aperto. Energia popolare, cioè la minoranza interna guidata dal ...