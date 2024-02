Relatrice Onu | Israele incarna apartheid

Francesca Albanese, relatrice Onu sulla Palestina: Israele incarna apartheid per eccellenza

(Di sabato 24 febbraio 2024) 17.52 "E',non abbiate paura di dirlo. Il Sudafrica ci ha dato la parola, ma la realtà èta daper eccellenza". E' quanto ha affermato la special rapporteur delle Nazioni Unite sui territori palestinesi Francesca Albanese intervenendo alla Conferenza internazionale 'Pace e giustizia in Medio Oriente,focus Palestina',promossa dal Consiglio Comunale di Firenze. L'intervento è stato applaudito dalla platea. "So che non è perché ho detto qualcosa di intelligente, ma perchè ho pronunciato la parola

La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese non sarà ammessa in Israele . Le autorità israeliane hanno ... (gazzettadelsud)

