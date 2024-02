Ravenna, il programma del Ravenna Festival 2024

(Di sabato 24 febbraio 2024), 24 febbraio- ‘E fu sera e fu mattina’: è il verso della Genesi a guidare e a dare il titolo alla trentacinquesima edizione dipresentata questa mattina al teatro Alighieri. Rattle, Petrenko, Sollima, Abbagnato sono solo alcuni degli ospiti di una manifestazione che, quest’anno, ha scelto di riflettere sugli effetti del cambiamento climatico. E non poteva essere diversamente anche dopo i tragici fatti dell’alluvione che a maggio ha colpito la. L’apertura spetta naturalmente a Riccardo Muti che l'11 maggio dirigerà i Wiener Philharmoniker, a confermare un prezioso e prestigioso sodalizio che dura ormai da cinquanta’anni. Tantissimi dunque gli ospiti, come i luoghi: Simon Rattle, Kirill Petrenko, Accademia Bizantina, Eleonora Abbagnato, Sergio Bernal, il Ballet ...

Ravenna , 29 gennaio 2024 . In occasione di Ravenna Festival 2024 , Cristina Mazzavillani Muti invita giovani e giovani ssimi al Museo Classis dal 17 al 20 ... (ilrestodelcarlino)

Ravenna festival, inaugura Muti e i Wiener Philharmoniker. Cento eventi dedicati al cambiamento climatico nella Romagna colpita dall’alluvione: sarà invece a Ravenna il 28 giugno con la Chamber Orchestra of Europe, ed è per la prima volta al Festival anche la compositrice islandese Hildur Gudnadóttir, premio Oscar per la colonna sonora di ... bologna.repubblica

Ravenna Festival 2024, con Romagna in fiore concerti gratis nei comuni alluvionati: Una rassegna speciale all’interno della 35esima edizione. Apertura l’11 maggio con Riccardo Muti. Tra gli ospiti Rattle, Petrenko, Sollima, Abbagnato. Il programma e come prenotare ... ilrestodelcarlino

“E fu sera e fu mattina”: il programma del Ravenna Festival 2024: Con la speciale rassegna solidale "Romagna in fiore". Riccardo Muti apre il Festival l’11 maggio sul podio dei Wiener Philharmoniker ... ravenna24ore