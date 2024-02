Ravanelli | «Juve | riparti dai big Tridente? Sì | ma con una condizione»

Ravanelli, la Juve e la stagione: le sue dichiarazioni

(Di sabato 24 febbraio 2024) Fabrizio, ex attaccante dellantus, ha parlato a Tuttosport del momento dei bianconeri e del possibile cambio modulo Fabrizio, ex attaccante dellantus, ha parlato a Tuttosport del momento dei bianconeri e del possibile cambio modulo. Le sue dichiarazioni: MOMENTO – «I giocatori, in particolare quelli più importanti, adesso devono tirare fuori la personalità ere con orgoglio. Non ricordo un periodo così difficile con appena 2 punti conquistati in 4 partite nei miei annintini. Capisco che non sia facile lasciarsi alle spalle la delusione di aver visto l’Inter scappare via, ma ora bisogna rimettersi in carreggiata. Le premesse per fare un bel finale di stagione ci sono ancora tutte tra il secondo posto da difendere e la Coppa Italia da ...