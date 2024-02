Rapina da 300mila euro in gioielleria e fuga tra gli spari

Rapina da 300mila euro alla gioielleria Rossana: picchiato il figlio della titolare, i banditi fuggono sparando

(Di sabato 24 febbraio 2024) Brescia, 24 febbraio 2024 – In due, con volto travisato e pistola in pugno,no unaportando via un bottino del valore di circa. E’ accaduto a Brescia dove, intorno alle 19, i due uomini hanno fatto irruzione all’interno di un negozio di via X Giornate e, dopo aver minacciato con una pistola scacciacani un dipendente, si sono appropriati di gioielli e orologi. Successivamente, uno deitori ha colpito l’addetto al volto con il calcio della pistola, ha esploso alcuni colpi in aria ed è fuggito insieme al suo complice. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Brescia e del nucleo investigativo e del Sis del comando provinciale. (Fonte: Adnkronos) Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, ...