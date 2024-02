Rapina al Vomero | indagato fermato dalla polizia

Pistola e mani al collo alla pompa di benzina: preso il rapinatore che terrorizzava il Vomero

(Di sabato 24 febbraio 2024) Lagiudiziaria ferma un sospetto pernel, dopo un’indagine dettagliata basata sulle immagini delle telecamere di sicurezza Ladi Stato ha sottoposto a fermo digiudiziaria il pregiudicato: E.C., napoletano del 73; poiché gravemente indiziato dellacommessa, lo scorso 16 febbraio nel quartiere, in Largo Francesco Celebrano. Al termine della attività di indagine, svolta della Squadra Mobile e dal Commissariato, consistita nell’esame delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza presenti sul luogo teatro dell’evento e nelle vie limitrofe, è stato individuato l’che, fingendosi claudicante, utilizzando stampelle mediche, unitamente ad un complice non ...

