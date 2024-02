Ramazzotti | ”Napoli? La storia del calcio è piena di stagioni in cui ci sono dei cambiamenti”

Gazzetta, Ramazzotti: "Se vuole andare in Europa il Napoli non può più sbagliare"

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 24 febbraio 2024): solitamente quando cambi tanti allenatori, non è mai facile concludere la stagione nel migliore dei modi. La partita in casa del Barcellona sarà difficile A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Andrea, giornalista ‘Gazzetta dello Sport’, per parlare della Superlega e del. Queste le sue parole:sulla Superlega “La SuperLega? Adesso non convince il fatto che pur essendo la formula diversa da quella del 2021, la nuova SuperLega con le tre divisioni, non ha una formula totalmente aperta. Se non sarai uno dei club fondatori, magari vinci il campionato e ti trovi ad iniziare dalla fascia più bassa. Questo andrebbe a favorire una crescita graduale. La premessa che faccio è che nessuno legge il futuro. La sentenza di dicembre ...