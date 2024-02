Rai: nasce un Comitato Scientifico per i 100 anni della radio ed i 70 della tv

(Di sabato 24 febbraio 2024) Nell’ambito delle iniziative messe in campo da Rai per i 100e i 70televisione, si segnala la costituzione di unformato da professori universitari di diverse discipline ed esperti in storia dei media, linguaggi dell’audiovisivo, formati e contenuti mediali, oltre che da alcuni personaggi che hanno fatto la storiatelevisione in quantodel lungo percorso evolutivoproduzione editoriale dell’azienda.L’iniziativa avviene con il coordinamento di Rai Ufficio Studi, al quale l’azienda ha dato il compito di individuare, ...

Firenze , 14 febbraio 2024 - Un'iniziativa pubblica il 16 febbraio e un presidio il 17 febbraio per dire "No all'installazione del comando Nato a Rovezzano", a ... (lanazione)

Teverola . Il comitato Teverola Sostenibile apre le porte al pubblico. domenica 25 febbraio 2024, alle ore 10:30, sarà inaugura ta la sede in via Cavour, 22. Il ... (casertanotizie)

A Milano un festival celebra la meraviglia, vigilia di ogni cosa: Promosso da Università Cattolica del Sacro Cuore e Arcidiocesi di Milano con il patrocinio del Comune dal 13 al 17 marzo va in scena la prima edizione del Festival della Spiritualità. Cinque giorni di ... famigliacristiana

Rai, comitato scientifico per i 100 anni della radio e 70 della tv: tutti i nomi. Arbore e Baudo testimonial: Nell’ambito delle iniziative messe in campo da Rai per i 100 anni della radio e i 70 anni della televisione, si segnala la costituzione di un Comitato Scientifico formato da professori universitari di ... ildenaro

Rai: nasce un Comitato Scientifico per i 100 anni della radio ed i 70 della tv: Nell’ambito delle iniziative messe in campo da Rai per i 100 anni della radio e i 70 anni della televisione, si segnala la costituzione di un Comitato Scientifico formato da professori universitari di ... fm-world