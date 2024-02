Raggiunge i colleghi sul pontile per salutarli, precipita da 10 metri di altezza: morto operaio 43enne

(Di sabato 24 febbraio 2024) Baskim Bitchi, 43 anni, è deceduto dopo essereto da un'di 10in un cantiere edile di Olbia. L'uomo era in malattia da due mesi per un infortunio, ma secondo le prime informazioni si trovava nel cantiere per salutare alcuni. Per parlare con loro sarebbe salito su un, perdendo così l'equilibrio. La dinamica dei fatti sarà chiarita dalle forze dell'ordine che indagano sul decesso.