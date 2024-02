Ragazzo trovato esanime sull'asfalto a Milano: forse è stato lui stesso a lanciarsi da un'auto, è gravissimo

(Di sabato 24 febbraio 2024) Inizialmente si pensava a un investimento, ora l'ipotesi più accreditata è che ilsia caduto dall'in corsa per cause da accertare

Scontro tra auto e moto in provincia di Pavia: un ragazzo di 17 anni è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale San Matteo. Era in arresto ... (fanpage)

Roma, prof ha una relazione con uno studente: indagato per abusi. Avrebbe convinto il Ragazzo di essere omosessuale: Dopo una delle lezioni, infatti, il Ragazzo si confida e, secondo il suo racconto ... manipolato da quell’uomo più grande e indotto a prestare un consenso mentre si trovava in una condizione di ...ilmessaggero

Ragazzo trovato esanime sull'asfalto a Milano: forse è stato lui stesso a lanciarsi da un'auto, è gravissimo: Il Ragazzo, anche lui di 19 anni, venne ricoverato in condizioni critiche con un serio trauma cranico. Milano Today riporta che su alcune auto in sosta in via Cassinis sarebbero stati trovati dei ...notizie.virgilio

Milano, 19enne trovato esanime: ipotesi di investimento o caduta da un'auto in corsa: Il 19enne è stato soccorso esanime sulla carreggiata, in via Giovanni Battista Cassinis, nella zona Sud-Est di Milano, con traumi alla testa e al torace, dovuti all'impatto. La Polizia locale, ...tg.la7