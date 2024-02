Ragazza scomparsa a Paderno | ritrovata a Lecco dopo 24 ore di angoscia

Ragazza scomparsa a Paderno, ritrovata a Lecco dopo 24 ore di ricerche

Trovata morta la donna scomparsa a giugno: indagini per omicidio: Come mai il corpo di Alessandra Ollari si trovava in una campo a Parma in avanzato stato di decomposizione E soprattutto come è morta la donna che risulta scomparsa da giugno scorso, ma della quale n ... zoom24

Alessandra Ollari è morta, identificato il cadavere. La scomparsa denunciata dal compagno Ermete, il caso a Chi l'ha visto: Il corpo di Alessandra Ollari è stato ritrovato in un campo a poche centinaia di metri dalla casa in cui viveva con il compagno Ermete, che ne aveva denunciato la scomparsa nel giugno scorso ... leggo

Ragazzo ucciso da un tir a Sanremo, parla il papà: “Studiava da infermiere come me. Mio figlio era anche fratello e amico”: Yanis Doukhani di origine tunisina abita a Triora dove lavora in una comunità e racconta la sua tragedia ... ilsecoloxix