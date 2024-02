**Quirinale: Pietro Literio, ‘screening gratuito per prevenzione e cura**

(Di sabato 24 febbraio 2024) Roma, 24 feb. (Adnkronos) – –, 54 anni, ottiene il riconoscimento di Ufficiale dell?Ordine al merito della Repubblica italiana “per favorire e promuovere gratuitamente lae la cura della salute nel suo territorio, coinvolgendo professionisti che dedicano come volontari, il loro tempo e la loro esperienza. In particolare ha realizzato un ambulatorio che offre gratuitamente visite mediche e screening. L'articolo CalcioWeb.

Quirinale: Mattarella riceve capo stato maggiore Esercito, presentato calendario: Roma 22 feb. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il capo di stato maggiore dell'Esercito, Pietro Serino. Al Capo dello Stato è stat ... lanuovasardegna

Il partigiano Giotto e i complimenti di Mattarella per il calendario antifascista: "Inviterò il Capo dello Stato a Borzonasca per ricordare Severino": Giordano Bruschi contattato dal Quirinale per la sua iniziativa nelle scuole: "In Liguria il primo partigiano ucciso fu un siciliano" ... telenord

Tortolì festeggia la nuova centenaria: 100 candeline per Tzia Luigia Saccone: Tortolì, terra di bellezze naturali e di storie straordinarie, celebra un evento di grande rilevanza: il centesimo compleanno di Luigia Saccone, una donna che incarna la forza, la saggezza e l’amore p ... vistanet