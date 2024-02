Quirinale | Mattia | a passeggio per le vie di Torino salva bambina precipitata da balcone**

dettaglio

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 24 febbraio 2024) Roma, 24 feb. (Adnkronos) – Una passeggiata per le vie ditrasformata in untaggio di unada un balcone, nell’estate dello scorso anno.Aguzzi, 37 anni, ha ottenuto dal Presidente Sergio Mattarella l’onorificenza di Cavaliere ?per averto unada un palazzo rischiando per la propria incolumità fisica?. Mentre camminava per il centro di, accortosi della situazione di grave pericolo di unaappesa alle grate di un balcone di un piano alto di un edificio, senza esitare, si è preparato per prendere laal volondole la vita. L'articolo CalcioWeb.