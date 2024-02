**Quirinale: Licia Baldi, la scuola a sostegno dei detenuti**

(Di sabato 24 febbraio 2024) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Lacome miglior percorso rieducativo in carcere., 88 anni, nominata Commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica italiana "per il suo costante impegno in attività educative e di assistenza ai detenuti nella Casa di reclusione di Porto Azzurro”. Offre da anni la sua esperienza di insegnante nel carcere del territorio e ha contribuito fattivamente alla realizzazione del plesso scolastico all'interno della stesso istituto.