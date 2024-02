Quirinale | Leonardo Lotto | paralizzato ma la cosa più importante è la libertà**

Onorificenze: i trenta "esempi civili" insigniti da Mattarella

(Di sabato 24 febbraio 2024) Roma, 24 feb. (Adnkronos) -dopo un tuffo in mare in Australia,, 25 anni, laureato alla Bocconi, nel dicembre scorso ha colpito tutti con un discorso, diventato poi virale in rete e trasformato in un vero e proprio messaggio motivazionale, pronunciato dal palco del Master in International business administration a Londra, ottenuto dieci mesi dopo l'incidente. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto nominarlo Cavaliere, perchè con il suo messaggio ha "raccontato il suo necessario cambio di vita e l'importanza del valore della libertà e di chi ha lottato per garantirla".