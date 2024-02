**Quirinale: Francesco Giannelli Savastano, l’ospitalità per bambini malati e loro famiglie**

Conflitto fra poteri, per Travaglio la Corte è "cortigiana" solo quando gli conviene: Il ricorso formulato dall’Avvocatura dello Stato per conto del Quirinale conterrebbe presupposti “fondati”, sia soggettivi che oggettivi, richiesti per l’ammissibilità del conflitto. Il giudizio della ... agenziaradicale

Tenerife: Maestrelli ai quarti con Travaglia, Gigante e Caruso: Salgono a quattro gli azzurri qualificati per i quarti di finale del challenger spagnolo di Tenerife (74.825 € di montepremi sul cemento). sport.tiscali

Gli attacchi del governo al Quirinale. Uno scontro fra riforme sbagliate: Le tensioni politiche ed elettorali tra Fratelli d’Italia e Lega in vista delle europee hanno fatto riemergere il vero oggetto del contendere: le riforme ... editorialedomani