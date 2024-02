Quei pesanti pranzi della domenica dai suoceri si sono trasformati in un obbligo

Pranzo leggero, ma gustoso: oggi niente pasta, prendi quel barattolo di ceci e vedrai che bontà

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 24 febbraio 2024) Io e la mia fidanzata ci siamo sposati a settembre. Di solito avevamo l’abitudine di trascorrere il weekend come ci pareva, facendo cose normali. Tipo: vedere gli amici; andare al cinema; qualche concerto; farci di tanto in tanto qualche fine settimana fuori porta. Da quando abbiamo messo su casa insieme e lei non vive più con i suoi (io vivevo già da solo e lei spesso e volentieri si fermava da me) dobbiamo pagare pegno: la, fissi, siamo a pranzo dai suoi. Tutte le sante domeniche. Poi siccome i suoi abitano a un’ora da casa nostra, e suo padre cascasse il mondo alle 12:15 vuole il pranzo in tavola, questo comporta che non possiamo dormire quanto ci pare e così a volte succede che la sera prima evitiamo anche di fare troppo tardi. Il pranzo poi si prolunga al pomeriggio, che passiamo sempre a casa loro perché poi a una certa si presenta sua sorella con marito ...