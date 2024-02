Quanto costa affittare una casa a Roma? Prezzi aggiornati al metro quadro

Quanto costa affittare una casa a Palermo: i dati di gennaio 2024

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 24 febbraio 2024)nelle grandi città sta diventando sempre più costoso,compresa. Sensibili gli aumenti anche rispetto a fine dicembre, sebbene in misura diversa da quartiere a quartiere. Vediamo qual è la situazione in questo inizio 2024. Affitto a: i– (ilcorrieredellacitta.com)Andare a vivere in affitto è la scelta giusta? Famiglie che si vogliono trasferire per una convivenza o per cambiare, dipendenti che, quasi per forza, sono costretti ad avvicinarsi al proprio posto di lavoro. E ancora gli studenti, in cerca di appartamenti condivisi o anche solo di una stanza per frequentare i corsi all’Università. Insomma, l’affitto, sebbene si tratti di somme corrisposte essenzialmente a fondo perduto, rappresenta per molti una scelta obbligata. ...