Quanti soldi ha guadagnato Jasmine Paolini con la vittoria a Dubai? Montepremi di lusso

Quanti soldi guadagna Jasmine Paolini con la finale a Dubai? E vincendo il torneo... Montepremi e cifre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 febbraio 2024)ha vinto il torneo WTA 1000 di, prestigiosa manifestazione andata in scena sul cemento degli Emirati Arabi Uniti. L’azzurra ha sconfitto la russa Anna Kalinskaya in tre set, confezionando una splendida rimonta e imponendosi con il punteggio di 4-6, 7-5, 7-5. La toscana ha trionfato per la prima volta in carriera in un torneo di questo calibro, è diventata la terza italiana a imporsi in un evento di livello 1000.è ora diventata la numero 14 del mondo, raggiungendo il miglior piazzamento nel ranking WTA. Un’impresa spettacolare per la 28enne, che nei turni precedenti aveva surclassato big di spessore come Haddad Maia, Fernandez e Sakkari, ai quarti aveva beneficiato del ritiro di Rybakina prima del match e in semifinale aveva liquidato Cirstea. Si tratta di un ...