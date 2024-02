Quante posizioni ha guadagnato Jasmine Paolini vincendo a Dubai? Balzo incredibile | è top15!

Quante posizioni guadagna Jasmine Paolini? Balzo pazzesco in classifica: e se vince la finale a Dubai…

(Di sabato 24 febbraio 2024) La magica settimana disi è conclusa quest’oggi con un rocambolesco successo in finale sulla russa Anna Kalinskaya per 4-6 7-5 7-5 dopo 2 ore e 16 minuti di battaglia. Secondo titolo in carriera (il primo però in un 1000) nel circuito maggiore per la tennista azzurra, che in passato aveva già trionfato nel WTA 250 di Portorose 2021. La vittoria nel prestigioso torneo degli Emirati Arabi Uniti consente alla 28enne toscana di effettuare unimpressionante nella classifica mondiale, dalla 26ma alla 14ma posizione con un totale di 2700 punti. Il precedente best ranking della nostra portacolori era il 24° posto toccato lo scorso 29 gennaio dopo aver raggiunto gli ottavi agli Australian Open. Il prossimo obiettivo didiventa a questo punto l’ingresso nella top10 della ...

