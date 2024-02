Quando Scott D’Amore fece tornare a sorridere la TNA

(Di sabato 24 febbraio 2024) Mustafa Ali passa alla storia conquistando per la prima volta in venti anni di carriera un titolo major attraverso la cintura X-Division a No Surrender 2024.Il 23 febbraio 2024 nella città di New Orleans è andato in scena il primo evento gestito da Tony Cicione e non più dalla figura dell’ormai ex Presidente della compagnia,. Facciamo però qualche passo indietro, dopo il periodo del Team Canada, il contributo nel booking team fino al 2009 e l’allontanamento post ingaggio Hogan/Bischoff,farà ritorno in TNA nel 2017Anthem acquista la compagnia dalle mani di Dixie Carter. Dopo una prima parentesi non propriamente al top della forma e condivisa con un mai banale Jeff Jarrett, si arriva al 2018 e si cerca di segnare una “linea” da poter “scavalcare” negli anni a seguire per colui ...