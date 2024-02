Quando la marchesa di Barolo muore | nel 1864 | ha fatto in tempo a perfezionare un ultimo ambizioso progetto | rimettere a reddito le vaste proprietà nelle Langhe e nel Monferrato | cambiando verso a un vino | il Barolo

Giulia di Barolo, l'«apostola delle carceri»

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 24 febbraio 2024) 325 carri che trasportano 325 botti disfilano per le strade di Torino, in direzione Palazzo Reale, destinati al re sabaudo Carlo Alberto, per soddisfare la curiosità e placare la sete sua e della corte ogni giorno dell’anno, Quaresima esclusa. A firmare questa leggendaria operazione di marketing del rosso piemontese – tanto famosa tra gli addetti ai lavori da venire replicata nel 2015, con 325 bottiglie dipartite per Strasburgo, sede di molte istituzioni Ue – Juliette nata Colbert, divenuta con il matrimonioFalletti di. Molto devota e orgogliosamente vandeana, aperta al sociale tanto da entrare nella schiera dei santi, come don Bosco, che animarono un secolo di vita torinese, ha attraversato l’Ottocento incarnandone in modo fertile le contraddizioni. ...