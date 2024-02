Quando cucino la zucca così diventa più buona della carne Ha 290 kcal

Zucca: benefici, proprietà, usi e due gustose ricette

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di sabato 24 febbraio 2024) Parmigiana di: usa le zucchine e cuoci in forno. Più gustosa e saporita. Ha 290Un piatto buonissimo che piace a tutta la famiglia è quelloparmigiana die zucchine al forno. La ricetta di questo piatto piace a tutti anche a chi ha un palato più raffinato ed esigente. Inoltre piace anche ai miei bambini che non fanno più i capricci davanti a questi ingredienti. Lo mangio a cena oppure lo servo a tavola come antipasto o come piatto di contorno. La sua preparazione è semplicissima inoltre alla finepagina c’è una videoricetta che rende tutto più semplice. Per preparare questa pietanza sana e genuina basta solo leggere qui sotto. Parmigiana die zucchine al forno: ingredienti e preparazione. Come detto ...