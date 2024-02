Putin, la miopia dell’Occidente si trascina da più di venti anni. Scrive De Tomaso

(Di sabato 24 febbraio 2024) Non c’è veleno, uccisione o Gulag che tenga. Anche dopo l’eliminazione fisica di Alexei Navalny, le quinte colonne mediatiche di Vladimirimpegnate sul fronte occidentale non depongono le armi della propaganda. Certo, molti seguaci dello Zar non riescono a nascondere il proprio imbarazzo di fronte alla terribile sorte riservata all’ultimo dissidente russo di fama mondiale, ma presto si riprendono o passano al contrattacco argomentando che, tutto sommato, caso Ucraina e caso Navalny vanno messi sul contoperché, secondo loro, nei lustri passati, Europa e Usa hanno sistematicamente sabotato l’avvicinamento di Mosca alle democrazie liberali, il che giustifica la reazioneiana, corroborata dalla paura dell’accerchiamento provata dalla nazione più estesa del pianeta. In quale occasione l’Occidente avrebbe respinto ...