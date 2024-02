Putin è demoniaco L' accusa allo zar della moglie di Navalny

La vedova di Navalny: “Putin tiene in ostaggio il corpo di Alexei, non è un vero cristiano”

(Di sabato 24 febbraio 2024) La donna ha condiviso un video su YouTube in cui ha chiesto la restituzione del corpo del marito, sottolineando come le autorità russe stiano violando le leggi "umane e divine" trattenendo la salma

"Putin è un falso cristiano". L'accusa allo zar della moglie di Navalny: La donna ha caricato un video sul canale YouTube del marito, in cui ha chiesto la restituzione della salma e ha accusato un “demoniaco” Vladimir Putin di “torturare” il cadavere. Yulia Navalnaya, the ... ilgiornale

Yulia Navalnaya: “Putin tiene in ostaggio il corpo di Alexei, lo torturava da vivo e continua a farlo da morto”: Yulia Navalnaya, la moglie di Alexei Navalny che ha promesso di continuare la lotta per il marito morto in una prigione russa, ha accusato Vladimir Putin di aver preso in ostaggio il corpo dell’opposi ... ilfattoquotidiano

La vedova di Navalny accusa Putin: “Da 9 giorni tiene in ostaggio il corpo di Alexei”: Yulia Navalnaya ha accusato il presidente russo di aver preso in ostaggio il corpo dell'oppositore morto in carcere per costringere la madre ad accettare una sepoltura segreta ... rainews