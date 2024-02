Putin attacca la Nato? La Lituania si prepara allo «scenario peggiore» con tank tedeschi | rifugi antiaerei e chiusura frontiere Bielorussia

Berlino: “Putin attaccherà la Nato. Userà i separatisti come in Donbass”

(Di sabato 24 febbraio 2024) Lasta acquistano carri armati Leopard 2 dalla Germania. La mossa è dettata dalla crescente preoccupazione di Vilnius per una possibile invasione della Russia, come spiegato a...

Joe Biden ha annunciato nuove sanzioni statunitensi contro la Russia: "Se Putin non paga il prezzo per morte e distruzione continuerà ad andare avanti" (ilgiornale)

Pubblicato il 24 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – "Vladimir Putin ha preso in ostaggio il corpo di mo marito Aleksei Navaln". Così in un messaggio video Yulia ... (dayitalianews)

Putin, la miopia dell’Occidente si trascina da più di venti anni. Scrive De Tomaso: C’è chi racconta di una prima stagione “liberale” dell’autocrate russo. Ma i volumi della Poliktovskaja dimostrano il contrario: la ... formiche

Navalny, la moglie Yulia attacca Putin: “Ha preso in ostaggio il corpo di mio marito”: (Adnkronos) – "Vladimir Putin ha preso in ostaggio il corpo di mo marito Aleksei Navaln". Così in un messaggio video Yulia Navalnaya, vedova del dissidente russo, torna ad attaccare il leader di Mosca ... meridiananotizie

Due anni di guerra in Ucraina, Meloni: “Sosteniamo Kiev contro Putin”: La premier Meloni è a Kiev per il secondo anniversario dell’invasione russa e per presiedere dalla cattedrale di Santa Sofia il G7 in videoconferenza ... theitaliantimes