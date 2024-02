Putin attacca la Nato? La Lituania si prepara allo «scenario peggiore» con tank tedeschi | rifugi antiaerei e chiusura frontiere Bielorussia

Putin attacca la Nato? La Lituania si prepara allo «scenario peggiore» con tank tedeschi, rifugi antiaerei e c

La Lituania sta acquistano carri armati Leopard 2 dalla Germania. La mossa è dettata dalla crescente preoccupazione di Vilnius per una possibile invasione ... (ilmessaggero)

(Adnkronos) - Vladimir Putin sta "torturando" il corpo di Alexei Navalny , tenendolo "in ostaggio". E' l'accusa lanciata da Yulia Navalnaya, la vedova ... (liberoquotidiano)

Caos in Moldavia e guerra ibrida con la Nato, il piano di Putin con l'annessione della Transnistria: L'occupazione della Transnistria potrebbe essere strategica per la guerra con Kiev. Dal territorio racchiuso tra l'Ucraina e la Moldavia potrebbe partire un attacco per Odessa. Città che è già stata ...ilgazzettino

Ucraina-Russia, 2 anni di guerra: cosa è cambiato dal 2022 a oggi: Il 24 febbraio la guerra in Ucraina compie due anni. Se nel 2023 il primo anniversario del conflitto era illuminato dalla speranza di poter ricacciare indietro gli invasori russi con l'attesa "offensi ...adnkronos

Caos in Moldavia e guerra ibrida con la Nato, il piano di Putin con l'annessione della Transnistria per: Cerchiate sul calendario il 29 febbraio. Perché potrebbe essere il giorno in cui Putin annuncerà l'annessione della Transnistria alla Russia. Il suo discorso è ...ilmessaggero