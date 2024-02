Puglianello | otto posti disponibili per il Servizio civile

PUGLIANELLO, Servizio civile, Mongillo: 'Parte l'iter per otto giovani.'

(Di sabato 24 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAl via l’iter per ilaperto ai giovani di età compresa tra i 18 e 28 anni nel Comune di. “sonoper i nostri ragazzi che hanno il desiderio di voler dedicare alcuni mesi della propria vita alla comunità e al territorio, ricco di storia e di lavoro”. Così, il consigliere delegato alle Politiche Giovanili, Maurizio Mongillo che, in accordo con il sindaco Francesco Maria Rubano e con tutta la maggioranza, ha annunciato la partenza del nuovo iter che porterà alla selezione di 8 giovani per iluniversale. “In collaborazione con il Dipartimento per le politiche giovanili, il Comune è pronto a valorizzare giovani che siano motivati e pronti a svolgere un ruolo attivo ...