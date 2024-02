Psg-Rennes | Ligue 1 | diretta tv | formazioni | pronostici

Ligue 1, questa sera il Lione apre la 23ª giornata. Domenica PSG-Rennes

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 24 febbraio 2024) Psg-è una partita della ventitreesima giornata della1 e si gioca domenica alle 17:05: tv, probabiliIn casa Psg si sta cercando di metabolizzare la notizia dell’addio di Mbappé: Luis Enrique, dopo che l’attaccante ha fatto sapere alla società dell’addio a fine stagione, nel match successivo lo ha spedito in panchina salvo poi mandarlo in campo nei minuti finale. La risposta è stata che Mbappé ha segnato. Quindi da oggi in poi, nonostante quello che è un futuro già scritto, andrà sempre in campo. Mbappé (Lapresse) – Ilveggente.itI parigini hanno tredici punti di vantaggio sul Brest secondo in classifica e come succede da un poco di anni a questa parte hanno praticamente messo il lucchetto al campionato francese, che è visto come un allenamento per gli impegni di Champions League. ...