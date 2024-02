PS5 e Call of Duty | Spalletti vieta i videogiochi ai calciatori della Nazionale italiana

Spalletti vieta la PS5 alla Nazionale: i calciatori fanno le ore piccole su Call of Duty

(Di sabato 24 febbraio 2024) Luciano, il ctdi calcio, ha rivelato proprio in queste ore che impedisce aisquadra di portare le proprie PS5 in ritiro visto che giocano un po’ troppo aof, facendo persino le ore piccole con il gioco di Activision.ha preso parte questa mattina ad una nuova intervista con La Gazzetta dello Sport, dove ha rivelato che non vuole la minima distrazione da parte deiin vista degli Europei 2024, preoccupato che PlayStation 5 e CoD possano togliere forze ed energie alla squadra, distraendoli dalle responsabilità richieste sul rettangolo verde: “Maglia, valori, orgoglio, responsabilità, onestamente non sono parole che uso a caso, anche se ...

