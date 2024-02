Promozione / Vince il Mondolfo Marotta sulla Biagio Nazzaro, 1-0 - Lo sport della Vallesina

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il gol nella ripresa di Morganti. La formazione di Sauro Trillini perde contatto con la zona play off CHIARAVALLE, 24 febbraio 2024 –la formazione di Sergio Spuri, laperde contatto con la zona play off. La cronaca: 12? occasione per Bertarelli, 19? Minardi para su Morganti. 42? occasione per Bastos che è impreciso. Nella ripresa Canulli vicino al gol mentre al 6? Morganti servito da Rragami insacca. Al 15? Pantaleoni colpisce la traversa. Laci prova ma Carboni e Cecchetti non sono precisi.– Moscatelli, Pacenti, Orciani, Morganti, Di Gennaro, Tamburini, Bastos, Marconi ( dal 23’st Marinò), Rragami (dal 33’st Paolini), Pantaleoni (dal 43’st Rosati), Bertarelli (dal 18’st Creatore). All. Spuri – A disposizione: Mattioli, Rosati, Pierelli, Marinò, Creatore, ...