Promozione / Tre punti play off per il Marina: 3-1 sull'Osimostazione - Lo sport della Vallesina

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ospiti subito in vantaggio ma la formazione di Giorgini, trovato il pari, ha dominato in lungo e largo. Le reti di Testoni e doppietta di Pierandrei, 24 febbraio 2024 –si conferma quinta forza del campionato e mantiene salda la sua posizioneoff. Fai clic qui per vedere lo slideshow. Partita a senso unico dopo il vantaggio iniziale degli ospiti. Ilha giocato però per larghi tratti con poca lucidità, volonterosa e desiderosa solo di trovare il gol. Nella ripresa, dopo il pari, c’è stata solo una squadra in campo. Al 6? Giuliani va in gol beffando Ricci. Nella ripresa all’11 pari di Testoni e poi Pierandrei sigla il vantaggio (28?). Al 43? Pierandrei dal dischetto, fallo sul centravanti ad opera di Rinaldi, mette in sicurezza il risultato. Il tiro dell’attaccante è respinto da Bottaluscio ...