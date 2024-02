Promozione Testini ha cambiato marcia La sua Sansovino ora sogna

Nuovi incarichi alla Questura di Bari, cambia il dirigente Digos

(Di sabato 24 febbraio 2024) AREZZO Alzi la mano chi pensava ad unacosì straripante, non ad inizio stagione, ma guardando la classifica prima della pausa natalizia. Ed invece eccola qua la corazzata arancioblù, da tutti considerata e annoverata la big del girone in estate e che tuttavia a inizio stagione ha trovato qualche difficoltà di troppo. Difficoltà che si sono tradotte con una rincorsa alle prime posizioni dove l’Affrico dell’ex arancioblù Tognozzi aveva fatto il vuoto e con un Grassina in grande spolvero. Laperò ha fatto quadrato, merito anche di un tecnico che il campionato lo conosce come Enrico, uno dei profili più interessanti nel panorama dilettantistico aretino. Un tecnico che ha scritto pagine importanti a Cortona prima di approdare nel senese, vincendo un anno fa il campionato dicon l’Asta ...