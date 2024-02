Promozione / Portuali Dorica capolista per una notte, 3-2 sul S.Orso - Lo sport della Vallesina

(Di sabato 24 febbraio 2024) In attesa della gara di domani all’Aghetoni tra Fabriano Cerreto e Moie Vallesina. Anche De Marco al primo posto tra i cannonieri VALLESINA. 24 febbraio 2024 – Quelle vittorie da urlo, che nascono da prestazioni toste e battagliere. Fotografia di una partita palpitante, “catturata” tra il verde del Giuliani e il grigio di un pomeriggio nuvoloso. Ma alla fine esce il sole, eccome, sopra le teste deiche superano 3-2 un forte Sant’e riprendono, almeno fino a domani, le redini della classifica diGirone A. Primo gol al 12? con il solito De Marco ma Donati di testa riporta tutto in parità. Al 23?, invece, l’uomo del momento Lazzarini si intesta la paternità del controsorpasso: per due volte “combatte” con Palazzi e la seconda è quella buona per il 2-1 anconetano. Al 40?, quindi, è il turno ...