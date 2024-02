Promozione / La Castelfrettese si illude ma porta a casa solo un punto, 1-1 - Lo sport della Vallesina

(Di sabato 24 febbraio 2024) Al Benelli di Pesaro il Vismara, fanalino di coda pareggia la rete di Beta (settima rete stagionale) nella ripresa con Renzi VALLESINA, 24 febbraio 2024 – A Benelli di Pesaro scontro tra le ultime due della classe. Las’con la settima rete in campionato di Beta, ma viene raggiunta nella seconda frazione sugli sviluppi di una palla inattiva rimanendo senza vittoria per la quattordicesima giornata di fila. Lapassa con il guizzo di Beta (16), tornato a segnare dopo tre mesi e mezzi di digiuno, che capitalizza il traversone col contagiri di Bartolini. Si rende pericoloso anche Brunori con una punizione che sfiora il palo. Il pari è sfiorato dal giovane Oliva che timbra il palo dopo aver eluso l’uscita di Tomba. A inizio ripresa lo stesso portiere biancorosso ribatte il tentativo dal limite di ...

