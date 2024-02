Promozione Fermignanese – Gabicce Gradara | pirotecnico 3-3

PROMOZIONE A. Pioggia di gol tra Fermignanese e Gabicce Gradara

(Di sabato 24 febbraio 2024) Un punto che serve poco ai padroni di casa in chiave play off e non fa fare un passo avanti agli osapiti in ottica play out. Espulsi Torsani e Costa VALLESINA, 24 febbraio 2024 – Pari per 3-3 fra. Passa la squadra di casa al 14? con Bozzi ma poco dopo, al 18?, Mani pareggia. Sul finale del primo tempo vantaggio esterno con Pierri. Nella ripresa allunga la squadra di Angelini con Torsani e poi all’11’ l’arbitro assegna un rigore ai padroni di casa che Cinotti trasforma: 2-3. Al 14? il pari firmato da Labate. La gara si innervosisce: espulso Torsani, rosso diretto e poi Costa per doppia ammonizione. A questo punto laprova a vincerla ma ilsi difende bene fino al fischio finale.– Fiorelli, ...