Promozione / Barbara e Valfoglia finisce in parità: 1-1

(Di sabato 24 febbraio 2024) In vantaggio nel primo tempo la formazione di casa con Ubertini, poi Pigliapoco para un rigore. Nella ripresa Nardone colpisce la traversa, Il pari firmato da Ricciotti VALLESINA, 24 febbraio 2024 –Monserra enon riescono a superarsi e continuano appaiate nella zona centrale della classifica. In vantaggio la formazione di casa con Ubertini al 10? ma da segnalare anche un penalty neutralizzato da Pigliapoco. Nella ripresa gli ospiti provano a recuperare ma è ilad andare vicina al raddoppio con Nardone (41?) che si vede negare il gol dalla traversa. Poco dopo il pari ospite con Ricciotti (42?).MONSERRA – Pigliapoco, Ferrero, Coltorti, Carbone, Omenetti, Togni, Calcina, Serpicelli, Ubertini, Nardone, Castignani. All. Mancini – A disp. Rossi, Giobellina, Ambrosini, Tronti, Grilli, ...